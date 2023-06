Kordsa, Asya Pasifik'te ilk teknik merkezini Endonezya'da açtı

TAKİP ET

Lastik, yapı güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, Asya Pasifik bölgesindeki ilk teknik merkezinin açılışını yaptı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, yüksek teknoloji ve inovasyon alanındaki yetkinliklerine yenisini ekledi. Kordsa’nın inovasyonu her yerde ve her konuda işlerinin merkezine koyan ‘Innovate Everywhere’ yaklaşımı doğrultusunda, Endonezya’daki teknik merkezini hizmete açtı.

Ülkede bulunan iki üretim tesisiyle Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerine katma değerli lastik güçlendirme çözümleri sunan Kordsa, "Asya Pasifik Teknik Merkezi" ile endüstriyel iplik ve kord bezi alanlarında yeni teknolojilere öncülük etmeyi sürdürecek. Söz konusu merkez, uygulayacağı veri odaklı yaklaşımla, müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve prototipleri en hızlı geliştirirken, var olan ürün gruplarının da yetkinliklerinin artırılmasına odaklanacak. “Hayatı Güçlendirme” misyonu doğrultusunda, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin temeline koyan Kordsa, bu merkezde geliştireceği yeni teknolojilerle, lastik güçlendirme sektörünün yeşil dönüşümüne de liderlik edecek. Asya Pasifik Teknik Merkezi’nde elde edilecek teknolojik yetkinlikler kompozit ve inşaat güçlendirme alanlarına da taşınarak, Kordsa’ya yeni iş ve büyüme platformları kazandırılacak.

“Tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer oluşturmak temel ilkemiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa’nın bugün faaliyet gösterdiği alanlarda dünya lideri olduğunun altını çizerken, “Kordsa’nın artık genlerine işlemiş inovasyon tutkusu ve yenilikçi düşünce anlayışı, global ölçekte ortaya koyduğumuz bu başarının temelinde bulunan ana unsurlar. Bugün dünyada lastik güçlendirme teknolojilerimizle her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden ise 2’sini güçlendiriyoruz. Küresel ayak izimizi her geçen gün güçlendirirken, hiçbir zaman başardıklarımızla yetinmiyoruz. Bugün dünyada fikir, teknoloji ve hız üzerinden kurgulanan çetin rekabette, kendimizle yarışmayı; yetkinliklerimizi tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer oluşturmak için kullanmayı temel ilke olarak kabul ediyoruz. Endonezya ve Tayland başta olmak üzere Asya Pasifik bölgesindeki tüm müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz bu merkezimiz de aslında bu yaklaşımımızın bir göstergesi. Burada lastik alanında geliştireceğimiz yeni teknolojilerle, sadece sektöre öncülük etmekle kalmayacak; buradaki kazanımlarımızı, kompozit ve inşaat güçlendirme alanlarına da taşıyarak, Kordsa’ya yeni iş ve büyüme platformları kazandıracağız” dedi.

“İnovasyon gücümüzü yaygınlaştırıyoruz”

Müşteriye yakın olmanın Kordsa’nın küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bugün Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 7 ülkede bulunan 13 üretim tesisimiz, müşterinin olduğu yerde bulunma taahhüdümüzün en net göstergelerinden biri. Bugün, var olan inovasyon gücümüzü daha da yaygınlaştırıyoruz ve müşterilerimize daha yakın olma ve daha iyi hizmet verme konusunda yeni bir sayfa açıyoruz ve diyoruz ki; ‘Biz sadece üretim gücümüzle değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon gücümüzle de sizlerin yanındayız’ şeklinde konuştu.

Türkiye’de bulunan Global Teknoloji Merkezi ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin Kordsa’nın inovasyon kültürünün önemli birer parçası olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bu merkezlerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız ve geliştirdiğimiz 500’ün üzerinde tescilli patentimiz, Kordsa’nın dünyadaki liderliğini pekiştiren ana unsurlar oldu. Şimdi de, bu inovasyon gücümüzü yaygınlaştırıyor; bölgedeki müşterilerimize daha iyi ve daha katma değerli bir hizmet sunabilmek için bu merkezimizi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Asya Pasifik, Kordsa’nın küresel büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip”

Kordsa Asya Pasifik Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Ömür Menteş ise, Kordsa’nın küresel büyüme stratejisi içerisinde Asya Pasifik Bölgesi’nin çok önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerken, “Önceleri daha çok insan gücünün ön plana çıktığı Asya Pasifik bölgesi, bugün artık teknoloji gücüyle dikkat çekerken, Kuzey Amerika ile dünyadaki Ar-Ge yatırımlarına da yön verir duruma geldi. Endonezya üretim tesisimizle, bölgedeki inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşüme öncülük eden şirketler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Endonezya merkezli şirketimiz PT IndoKordsa Tbk bünyesinde hizmete giren Asya Pasifik Teknik Merkezi’mizin, iplik ve kord bezi alanında geliştireceği yeni teknolojilerle, Asya Pasifik bölgesinin inovasyon hub’ı olmasını hedefliyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, aynı zamanda Kordsa’nın 50. Yılı da olması vesilesiyle anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi. Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden konukların katıldığı kutlamada, hem Kordsa’nın 50. Yıl dönümü hem de Asya Pasifik Teknik Merkezi’nin açılışına özel hazırlanan pastanın kesimi gerçekleştirildi. Sabancı Topluluğu’nun gücü ve deneyimi ile 1973 yılında İzmit lastik kord bezi fabrikası ile faaliyete başlayan Kordsa, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada global bir marka haline gelişi ile elde ettiği büyük başarıları kutladı.