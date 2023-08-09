Kore Gazisi Vasıl Bokuman son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Vasıl Bokuman için bugün Profitis İlias Kilisesi’nde tören düzenlendi. Askeri tören eşliğinde uğurlanan Bokuman’ın sevenleri gaziyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden muharip Kore gazisi, Piyade Er Vasıl Bokuman için İstanbul Arnavutköy Profitis İlias Kilisesi’nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 1950 yılında, 1’inci Kore Tugayı Topçu Taburunda üsteğmen Mehmet Gönenç’in askerlerinden olan Vasıl Bokuman’ın cenaze törenine, yeğeni Sofia Özer, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, İstanbul Garnizon Komutanlığı adına Tuğgeneral İlker Öztürk, Gaziler Derneği üyeleri ve çok sayıda askeri personel katıldı.

‘’Çok iyi ve neşeli bir insandı, bize askerlik hâtıralarını anlatırdı’’

Yeğeni Sofia Özer, ‘’Benim öz amcamdı. Çok iyi ve neşeli bir insandı. Bize askerlik hâtıralarını anlatırdı. Derneği de çok severdi, sürekli giderdi. Beni de yanında götürürdü. En son hastaneye yanına gitmiştim. Beni tanıdı, kızımı ve damadımı da tanıdı. Rahatsızlığı ilerleyince hatırlamamaya başladı. 94 yaşındaydı. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, yaşlılıktan vefat etti’’ şeklinde konuştu.

‘’Bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız’’

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, ‘’Öncelikle yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kore Savaşı zamanında Türkiye Kore’ye yaklaşık 20 bin genç asker göndermişti. Kore’de de demokrasi ve özgürlük için, bizim için savaşmışlardır. O yüzden Türkiye bizim için en önemli kardeş ülkedir ve kan kardeşidir. Biz Kore halkı da Türk gençlerinin bizim için verdiği bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

Gazinin naaşı, düzenlenen törenin ardından Profitis İlias Kilisesi Mezarlığı’na defnedildi.