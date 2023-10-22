Kore Kültür Merkezi 12 yaşında

Kore Kültür Merkezi’nin 12. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kore ve Türkiye arasındaki kültür alışverişini güçlendirmek, Kore kültürünü sergilemek ve Kore kültürünü tanıtmak amacıyla 2011 yılında Ankara’da kurulan Kore Kültür Merkezi’nin 12. yıl dönümü, kültür merkezi tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 12. yıl kutlamaları kapsamında Korece Konuşma ve Güzel Yazı Yazma Yarışması gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

“Sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de aktif bir şekilde faaliyetler yürütmektedir”

Yıl dönümü etkinliği çerçevesinde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park, 2011’de kurulan Kore Kültür Merkezi’nin Kore kültürünü Türkiye’ye tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmak amacıyla kurulduğunu ifade ederek, “Sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de aktif bir şekilde faaliyetler yürütmektedir. Kore kültürünü tanıtma ve iki ülke arasındaki dostluğu ilerletme konusunda büyük katkılarda bulunmaktadır. Gelecekte de Kore Kültür Merkezi bugünkü gibi Kore kültürüne ilgi duyan hayranların katılımıyla Kore kültürünü paylaşmaya devam ederek tarih, felsefe ve bilim gibi çeşitli alanlara kadar kültürel alışverişi gelişmesini destekleyerek Türkiye’de Kore etkisinin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

“Ziyaret edilmesi gereken bir yer”

Kore Kültür Merkezi 12. yıl dönümü etkinliğine katılan Azra Ceren Calayır, Kore kültürüyle 2-3 senedir ilgilendiğini ifade ederek, “Kültür Merkezi, Kore’yi tanımak ve kültürü hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız gelip ziyaret edilmesi gereken bir yer. Etkinlikle sayesinde hem kendilerini çok iyi bir şekilde anlatmış olup hem de interaktif dil sayesinde insanların deneyim kazanmasını sağlıyor. Etkinlik, gayet eğlenceli ve güzel geçiyor” dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer vatandaş Zeynep Yıldırım ise, Kore Kültür Merkezi’ni yakından takip ettiğini belirterek, “Çünkü birçok kurs var. Bu sayede Kore’ye daha yakından tanıyabiliyoruz” ifadesini kullandı.