Kore Kültür Merkezi açılışının 12'nci yılına özel K-Beuty kursları başarıyla tamamlandı

Kore Kültür Merkezi’nin 12’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, K-Beauty kursları 18 Ekim’den 20 Ekim’e kadar toplam 120 kişiyi ağırladı.

K-Beauty kurslarının bu yıl ikincisi düzenlendi. Kore’den davet edilen öğretmenlerden Sooha Jeon ve Bomi Ryu, üç gün boyunca Kore makyajına ilgi duyan Türklere K-Beauty dersleri verdi.

Katılımcıların büyük ilgisiyle gerçekleşen toplam 12 ayrı kursa yaklaşık 600 kişi başvurdu. 22 Ekim’de düzenlenecek olan Kore Kültür Merkezi’nin 12. yıl dönümü etkinliği sırasında da ‘Rom&nd’ ürünleri ile birlikte K-Pop hayranlarının deneyimleyebileceği bir güzellik etkinliği hazırlandı.

Öğretmenlerden Sooha Jeon, “Geçen yıla kıyasla öğrencilerin genel olarak Kore makyajı hakkında bilgiye sahip olduklarını ve günlük yaşamlarında sık sık kullandıklarını görmek beni etkiledi ve duygulandırdı. Özellikle Kore cilt bakımına büyük ilgi gösteren öğrencilerin olduğundan K-Beauty alanının bir ileri seviyeye taşındığını hissettim” dedi.

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee Houng Park ise “En çok Kore’ye dair olan şey en evrensel olan şeydir’ sloganına uygun özel dersler için Kore’den gelen Bomi Ryu ve Sooha Jeon öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen K-Beauty dersleri sayesinde, Türk vatandaşlarının K-Beauty konusuna dair ilgisinin arttığını gördüm ve gelecek yıl da K-Beauty’i tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu nedenle sizlerden de büyük ilgi bekliyoruz” diye konuştu.