Kore Savaşı'nın hatıraları Büyükçekmece Kore Evi'nde yaşatılacak

Büyükçekmece’nin kardeş şehri Cheonan Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde Büyükçekmece’ye Kore Evi yapılacak.

Büyükçekmece’nin kardeş şehri Cheonan Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde Büyükçekmece’ye Kore Evi yapılıyor. Proje çerçevesinde Kore Cumhuriyeti Chungcheongnam-Do Bölgesi Belediye Meclis Başkanları Derneği, Büyükçekmece’nin kardeş şehri Cheonan Belediyesi Meclis Başkanı Jeoung Dohee, 16 şehrin meclis başkanları ve 21 meclis üyesinden oluşan heyet Büyükçekmece Belediyesi’ni ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Fatih Çınar’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Büyükçekmeceli Kore gazileri de davet edildi.

“Kardeş şehir ilişkimizin önemli bir simgesi olacak”

Büyükçekmece’ye yapılması planlanan “Kore Evi” ile ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore Evi’nin kardeş şehir ilişkisinde önemli bir simge olacağını ifade ederek şöyle konuştu: ‘’Kore Cumhuriyeti’nde Cheonan şehri, Türkiye Cumhuriyeti’nde Büyükçekmece şehri yıllardan beri kardeş şehir ilişkisini ısrarla yürüten, çok güzel kardeş şehir ilişkisi kuran iki şehir, iki belediye. Bugün Kore’den, Cheonan şehrinden ve Cheoan şehrinin çevresindeki 16 ayrı belediyeden 16 meclis başkanı ve meclis üyeleri Büyükçekmece’yi ziyaret ediyorlar. Cheonan Belediyesi Meclis Başkanı Jeoung Dohee ile uzun süredir tanışıyoruz. Birlikte iyi bir projeye imza attık. Daha önce Cheonan Belediyesi’nde yaptığımız toplantıya istinaden Büyükçekmece’de Kore gazilerinin dernek binasını Kore Evi olarak inşa ediyoruz. Burada öncelikle ilçemizde ve yaşayan Kore gazisi büyüklerimizi ve ailelerini ağırlayacağız. Kore’nin tanıtımında Kore gazilerinin kendi ellerinde bulunan savaş zamanından kalan malzemeleri de yine bu Kore Evi’nde sergilenecek. Kore’nin ve Kore Savaşı’nın hatıraları ne varsa onları burada yaşatacaklar. Kore Evi’nin Büyükçekmece’de yapılması Cheonan Belediyesi’nin bunu desteklemesi ve Kore gazilerimizin Kore Evi’nde ağırlanması bizim bu kardeş şehir ilişkimizin önemli bir simgesi ve önemli bir nişanesi olarak hep hatırlanacaktır. Bölgemize çok miktarda Kore’den insanlar geliyor. Fuara geliyor, festivale geliyor. Dolayısıyla onlar da geldiği zaman onları da Kore Evi’nde ağırlayacağız. Kore yemekleri sunacağız. Bu nedenle Kore Evi’nin burada olması Kore’yi sevenlerin, Kore gazilerinin uğrak yeri, durak yeri olmakla beraber Korelilerin de bir uğrak yeri olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İlişkiler daha da geliştirilecek”

Cheonan Belediyesi Meclis Başkanı Jeoung Dohee, Türkiye ve Kore arasında tarihten gelen güçlü bir bağ olduğunu kaydederek, önümüzdeki süreçte Büyükçekmece Belediyesi her alanda ilişkilerin daha da geliştirileceğini söyledi. Jeoung Dohee, Kore halkının ülkeleri için savaşan Kore gazilerine büyük bir vefa duyduğunu da sözlerine ekledi.