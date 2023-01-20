Kore şehidinin adı Siretiye-Mamuriye Köprüsü'nde yaşayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletilen Siretiye-Mamuriye Köprüsü’ne, Gölcük Belediyesi’nin talebi üzerine Kore Şehidi Ali Ormancıoğlu’nun adı verildi.

Kore Şehidi Ali Ormancıoğlu’nun adı 7 köyün ulaşımını sağlayan Siretiye-Mamuriye Köprüsü’nde yaşayacak. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletilerek çift şerit olarak yapılan Siretiye-Mamuriye Köprüsü’ne, Gölcük Belediyesi’nin talebi üzerine Kocaeli Büyükşehir Meclisi tarafından alınan kararla, Kore Şehidi Ali Ormancıoğlu’nun adı verildi. Alınan kararın ardından köprüye, Gölcük Belediyesi tarafından Ormancıoğlu’nun adının yazılı olduğu tabelanın montajı yapıldı. Öte yandan Gölcük’te bulunan oyun parkı alanına da Kıbrıs Şehidi Komando Er İlyas Aydın’ın adı verilmişti. Şehitlerin adlarını ilçe genelinde yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şehitlerimiz her zaman kalbimizde ve hiçbir zaman unutmuyoruz. Şehitlerimizin isminin yaşaması ve gelecek kuşaklar tarafından anılması en büyük hedeflerimiz arasındadır. Şehidimizin adının Siretiye-Mamuriye Köprüsü’nde yaşatılması adına verdikleri desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Be vesile ile Aziz şehitlerimize, bilvesile Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.