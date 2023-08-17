Körfez Adra'Fest'i coşkuyla kucaklıyor

Adramytteion Festival Akademi-Adra’Fest, 13 Ağustos’ta Ören-Adramytteion Kazı Evi’nde yapılan muhteşem konserle başladı. Keman sanatçısı Cihat Aşkın’nın sanat yönetmenliğinde yürütülen Adra’Fest, antik kilisenin kalıntılarının çevresinde yapılan konserle Burhaniye Ören’e yeni bir konser alanı kazandırmış oldu. Kemanda Cihat Aşkın, Mesut Çaşka, Adanur Tezel ve Efe Topçu’nun görev aldığı konserde Ela Talay ise arp çalarak değer kattı. Mesut Çaşka’nın ayrıca ud çalarak Cihat Aşkın’a eşlik etmesi, dinleyiciler tarafından beğenildi.

14 Ağustos’ta ise aynı anda üç farklı mekanda oda müziği konserleri gerçekleştirildi. Kısa zamanda çalışmalarını tamamlayan genç sanatçılar ile onlara rehberlik eden deneyimli müzisyenlerden oluşan oda müziği toplulukları, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Özem’le Yaşam/Akkızhan Otel ve Laleli Zeytinyağı Fabrikası’nda sergiledikleri performansla dinleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

15 Ağustos Salı günü Adra’Fest Festival Orkestrası ilk defa sahneye çıkarak, Burhaniye Ören Meydanı’nda unutulmaz bir gece yaşattı. Ülkenin seçkin orkestra şeflerinden Oğuzhan Kavruk yönetiminde ilk konserine çıkan orkestra, en sevilen klasik müzik eserleri arasında olan İtalyan besteci Vivaldi’nin Dört Mevsim konçertolarının her birini farklı solistler ile seslendirdi. Cihat Aşkın’ın İlkbahar, Ksenia Milas’ın Yaz, Aida Pukake’nin Sonbahar ve Oleksandr Semchuk’un Kış mevsimlerini seslendirdiği konserde, dinleyicilerin coşkulu alkışları Ören Meydanı’nı doldurdu. Konçertolar seslendirildikten sonra Ksenia Milas ve Oleksandr Semchuk sürpriz yaparak, iki kemanla gösterişli bir performans sergilediler. Cihat Aşkın tekrar sahneye çıkarak Meehae Ryo ile Vivaldi’nin keman ve viyolonsel için RV456 numaralı konçertosunu seslendirdi. Konser Kaptanızade Ali Rıza Bey’in Denizde Akşam isimli eserinin Ela Talay’ın şarkıyı seslendirmesi ve Mesut Çaşka’nın ud ve Cihat Aşkın’ın kemanla katılımıyla son buldu. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği açık hava konserinde, Cihat Aşkın Adra’Fest’in önemine dikkat çekerek Adramytteion Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen’e ve Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz’a teşekkür etti. Adra’Fest Festival Akademi tümü saat 20.00’de gerçekleştirilen 16 Ağustos Çarşamba Güre Açıkhava Konseri’nde viyola sanatçısı Ulrich Mertin’i, 18 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro Konseri’nde keman sanatçısı Muhammed Yıldırır’ı ve 19 Ağustos Balıkesir AVLU Fatih Salonu’nda şef Rengim Gökmen ve Cihat Aşkın’la devam etmekte. Adra’Fest 17 Ağustos Perşembe günü saat 16.00’da ise ülkede arkeoloji biliminin pusulası olan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başta olmak üzere, çok değerli bilim insanlarının da katılımıyla “Bilim Toplum Bürokrasi Üçleminde Kültürel Miras Farkındalığı, Sürdürülebilirlik ve Koruma” başlıklı panel de gerçekleştirilecek.