Körfez Belediyesi personellerinden oluşan 28 kişilik Körfez Arama Kurtarma Ekibi eğitimlere başladı.

Körfez Belediyesi, afet anında gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan belediye personellerinden 28 kişilik ekip oluşturdu. Körfez Arama Kurtarma Ekibi, eğitimlere de başladı. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimler 1 hafta boyunca devam edecek. Eğitimleri yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli ve elzem olduğunu hep birlikte ülke olarak gördük. Orada tüm ekipler hakikaten büyük iş başardılar. Ama bu ekiplerin sayısının artması gerekiyordu. Rabbim böyle afetler göstermesin ama olduğu zamanda hazırlıklı olmak gerekiyor. Sizler de gerekli eğitimleri aldıktan sonra muhtemel bir afet durumunda destek için bölgeye gideceksiniz. Umarız bir daha hiç afet yaşamayız ama muhtemel zorluklara karşı artık Körfez’de ekibimiz göreve hazır" dedi.