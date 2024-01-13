Körfez Belediyesi'nden YKS provası

Körfez Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde YKS’ye girecek öğrencilere yönelik gerçek sınav deneyimini sağlayacak TYT deneme sınavı gerçekleştirdi. Sınava katılan 2 bin 398 öğrencinin tamamına powerbank hediye edildi.

Körfez Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde YKS’ye girecek öğrencilere yönelik gerçek sınav deneyimini sağlayacak TYT deneme sınavını gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen sınava, ilçe genelindeki tüm son sınıf öğrencileri katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile birlikte Orhangazi Anadolu Lisesi öğrencilerine sınav öncesinde başarılar diledi. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Söğüt, “Önemli bir sınava gireceksiniz. Geleceğinize nasıl yön vereceğinizi yine kendiniz belirleyeceksiniz. Bizler de bu yolculukta sizlerin başarısına katkı sunmak adına bu sınavı hazırladık. Hepinize başarılar diliyorum. Eminim ki bu deneme sınavında olduğu gibi gireceğiniz diğer sınavlarda da verdiğiniz emeğin ve gayretin karşılığını alacaksınız. Enerjiniz eksilmesin, asla ümidinizi yitirmeyin" dedi.

İlçe genelindeki tüm liselerde gerçekleştirilen sınav kapsamında 2 bin 398 öğrenci ter döktü. Körfez Belediyesi ayrıca sınava katılan tüm öğrencilere powerbank hediye etti. Sınava katılan öğrenciler ise Başkan Şener Söğüt’e hem kendilerine dağıttığı hediyeler için hem de eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.