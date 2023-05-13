Körfez Belediyesi özel bireyleri unutmadı

Körfez Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede ikamet eden özel bireylerle bir araya gelerek dertlerini dinledi ve hediye verdi.

Özel bireylere yönelik yaptığı hizmetlerle her zaman yanlarında olduğunu hissettiren Körfez Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel bireyleri unutmadı. Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından, ilçede yaşamını sürdüren özel bireyler ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler verildi. Unutulmadıkları için mutluluklarını dile getiren özel bireyler tarafından, "Körfez Belediyesi’nin çalışanları düzenli olarak bizleri ziyaret ediyor. Sürekli halkla iletişim içerisindeler. Belediye Başkanı Şener Söğüt’te bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, çok teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.