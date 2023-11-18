Körfez Cemevi kurucu başkanı Özcan hayatını keybetti

Körfez Cemevi Kurucu Başkanı Mahmut Özcan, pankreas kanserinden 78 yaşında hayatını kaybetti.

Körfez Cemevi kurucu başkanı Özcan hayatını keybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Körfez Cemevi Kurucu Başkanı Mahmut Özcan, pankreas kanserinden 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kocaeli’de ikamet eden Körfez Cemevi Kurucu Başkanı Mahmut Özcan, uzun süre pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Özcan, pankreas kanseri sebebiyle bugün vefat ettiği öğrenildi. Sevenleri ve akrabaları haberi üzüntü ile alırken, 5 çocuk babası, 78 yaşındaki Özcan’ın cenazesi Körfez Cemevi’nden kaldırılarak memleketi Sivas İmranlı ilçesine götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman