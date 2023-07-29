Körfez'de 1999 depreminden kalan son bina yıkıldı

17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında Körfez’de ağır hasarlı olan son binanın yıkımı da Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi’nde ağır hasar görerek hakkında yıkım kararı verilen bina yıkıldı. Güney Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bina için yasal sürecin tamamlanması ile birlikte Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıkım için kepçeyi vurdu. İki atlı binanın yıkımı sonrasında Körfez’de 1999 depreminin izlerini taşıyan ağır hasarlı bina da kalmamış oldu.