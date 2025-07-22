Körfez'de 2 mahalleye 210 ton sıcak asfalt
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzey ve Esentepe Mahallesi'nde 1 günde 210 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzey ve Esentepe Mahallesi’nde 1 günde 210 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Ekipler son olarak Esentepe ve Kuzey Mahallesi’nde; Dalyan Sokak, Değirmen Sokak ve Şerefiye Caddesi’nde asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. İki gün boyunca devam eden çalışmalar kapsamında 210 ton asfalt kullanıldı.
Ekipler cadde ve sokaklarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.