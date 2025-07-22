Körfez'de 2 mahalleye 210 ton sıcak asfalt

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzey ve Esentepe Mahallesi'nde 1 günde 210 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Körfez'de 2 mahalleye 210 ton sıcak asfalt
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzey ve Esentepe Mahallesi’nde 1 günde 210 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Ekipler son olarak Esentepe ve Kuzey Mahallesi’nde; Dalyan Sokak, Değirmen Sokak ve Şerefiye Caddesi’nde asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. İki gün boyunca devam eden çalışmalar kapsamında 210 ton asfalt kullanıldı.

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Ekipler cadde ve sokaklarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.