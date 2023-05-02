Körfez'de 4 ayda 10 ton cam atık ekonomiye kazandırıldı

Körfez Belediyesi, 2023 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 10 ton cam şişe, düz cam ve oto cam toplayarak lisanslı firmaya teslim etti.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde 2023 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 10 ton cam şişe, düz cam ve oto cam topladı. Körfez Belediyesi olarak sıfır konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi, cam atıklarının yönetimini de planlı ve çevrenin korunmasına yönelik yürütmektedir. İlçemizde ortaya çıkan cam şişe, düz cam ve otomobil camlarını ayrı ayrı toplayarak ekonomiye kazandırmakta ve söz konusu atıkların çöp depolama alanlarına gitmesine engel olmaktadır. Böylece doğanın korunmasına, enerji ve hammadde tasarrufuna büyük bir katkı sağlanmaktadır. Körfez Belediyesi olarak çevre misyonumuzu; geleceğini çöpe atma, geri kazan olarak belirledik. Çevreye ve insan sağlığına saygılı uygulamalara büyük önem veriyoruz" dedi.