Körfez'de amatör spor kulüplerine 1,5 milyon TL'lik destek

Körfez’de faaliyet gösteren 29 aktif amatör spor kulübüne 1,5 milyon TL’lik destek sağlandı.

Körfez Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu sene de devam ettirdi. Bu çerçevede, Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede bulunan amatör spor kulübü başkan, yönetici ve teknik heyetleri ile bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende’de gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile kulüp başkan ve yöneticileri katıldı.

Körfez’de toplam 35 amatör kulübün bulunduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Tabii bunların içerisinde aktif olan 29 tanesi. 15 tanesi futbol diğerleri ise binicilik, kürek, uzak doğu sporları, voleybol, atletizm ve yelken gibi sporları içerisinde barındıran kulüplerimiz. Her yıl artarak devam eden desteğimizi bu yıl da sürdürdük. Bugüne kadar 3 milyon TL’lik nakdi destek sağladık. Bu yılda meclisimizde aldığımız karar ile bu yardımları devam ettirdik. Tabii komisyonlarımız kulüplerimizin kategorilerine göre bu yardımları belirliyor. Toplamda bugün sağladığımız destek 1,5 milyon TL. Bu sadece nakdi destek. Bunun dışında kulüplerimizin ulaşım taleplerini de karşılıyoruz. Esentepe Stadı içerisinde bir çamaşırhane oluşturduk ve müsabaka, antrenman malzemelerinin temizliği burada sağlanıyor" dedi.

"Bu yıl da toplamda 1,5 milyon TL’lik nakdi yardım desteğinde bulunduk"

"İlçemizde bugüne kadar spor adına, sporla ilgili birçok başarıyı birlikte elde ettik" diyen Başkan Şener Söğüt, "Birçok güzelliklere, çalışmalara imza attık. Sporda başarılar elde edilebilir, sonuçlar elde edilebilir ama en kıymetlisi hiçbir karşılık beklemeden o evlatlarımıza kol kanat germek, el uzatmak. Hep birlikte çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onlar bizim en kıymetlilerimiz. Bizler yerel yönetimler olarak sizlerin her zaman imkanlarımız ölçüsünde, imkanlarımızı zorlayarak yapmamız gerekenin en iyisini yapma gayreti içinde olduk. Bu yıl da toplamda 1,5 milyon TL’lik nakdi yardım desteğinde bulunduk. Hayırlı olsun. Desteklerimiz devam ediyor. Yeni spor tesisleri kazandırma gayretindeyiz. Adım adım bu çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Körfez şanslı bir ilçe"

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da Başkan Şener Söğüt’e spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Koyun, "Gerçekten Körfez çok şanslı bir ilçe. Kocaelispor’a da ev sahipliği yapan bir ilçe. Başkanımızın bizlere desteği gerçekten büyük. Bütün belediye başkanlarımız destek sağlıyor ama Şener Başkanımız bizlere özel bir ev sahipliği yapıyor. Kocaelispor denilince Körfez de Kocaelispor olarak biliyor. Gerek tesisleriyle, gerekse bütün taleplerimize verdiği cevaplarla bizleri asla yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

Kulüp başkanları da tek tek söz alarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.