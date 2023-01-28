Körfez'de ara tatil şenlik havasında geçti

Körfez Belediyesi çocuklar için ara tatili şenliğe dönüştürerek doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Körfez Belediyesi tarafından çocuklar için ara tatil tam bir şenliğe dönüştürüldü. Hafta boyunca çocuklar için Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde aktivite gerçekleştirildi. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan da katıldı. Tiyatro gösterilerinden sinemaya, interaktif masal anlatımından, gösterilere kadar birçok etkinliğin yer aldığı şenliklerin son programı "Burak Abi ile Çocuk Şarkıları" oldu. Burak Abi ve Çocuk Şarkıları’nı dinlemek için Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ne gelen çocuklar, doyasıya eğlendi. Çocuklar halay çekti, ellerindeki Türk bayrakları ile de ezgilere eşlik etti.