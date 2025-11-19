Körfez'de atıklar artık ulaşım puanına dönüşüyor

Körfez’de Mimar Sinan ve Tütünçiftlik meydanlarında sıfır atık noktaları hizmete açıldı. Yeni sistemde vatandaşlar, getirdikleri geri dönüştürülebilir atık karşılığında Kent Kartlarına yükleme yaparak puanlarını ulaşım veya diğer hizmetlerde kullanabilecek.

Körfez Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen sıfır atık noktalarını hizmete açtı. Proje kapsamında ilçenin ilk etapta Mimar Sinan ve Tütünçiftlik meydanlarına yerleştirilen sıfır atık noktaları, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, ilçe yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atıklar Kent Kart’a ulaşım puanı olarak dönüyor

Yeni kurulan sıfır atık noktası; plastik, kağıt, cam, metal, elektronik atık, bitkisel atık yağ ve tekstil ürünleri gibi birçok atık türünün ayrı ayrı toplanmasına imkan sağlıyor. Vatandaşlar, getirdikleri geri dönüştürülebilir atık karşılığında sistem üzerinden puan kazanırken, bu puanları Kent Kartlarına aktararak ulaşım veya belediye hizmetlerinde kullanabilecek.

"Bugün burada, önemli bir adım atılıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, projeyle hem çevrenin korunacağını hem de hanelerin ekonomik olarak destekleneceğini söyledi. Kılıç, "Evlerimizde, işyerlerimizde, okullarımızda, hayatımızı sürdürdüğümüz her alanda atıklarımızı kaynağında ayırmakla sorumluyuz. Biz bu sorumluluğu üstlenirken, atıkların doğru bir şekilde toplanması ve işlenmesi görevini de belediyelerimiz yerine getiriyor. Bugün burada, önemli bir adım atılıyor" dedi.

"Körfez’in geleceğini birlikte koruyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise çevre yatırımlarının önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sıfır atık noktamız; geri dönüştürülebilir atıkları en doğru şekilde toplamayı, değerlendirmeyi ve vatandaşımızı da bu sürece aktif biçimde dahil etmeyi amaçlıyor. Körfez’in geleceğini birlikte koruyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları buraya getirerek hem çevreye katkı sağlayacak hem de puan toplayarak Kent Kartlarına yükleme kazanacak. Bu proje, hem doğaya hem de ekonomiye kazanç sağlayacak örnek bir model. Körfez’de yaşayan herkesin bu projeye katkı sunacağına inanıyorum. Çocuklarımız için daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir bırakmak hepimizin sorumluluğu. Yeni kurulan sıfır atık noktası; plastik, kağıt, cam, metal, elektronik atık, bitkisel atık yağ ve tekstil ürünleri gibi birçok atık türünün ayrı ayrı toplanmasına imkan sağlıyor. Vatandaşlarımız, getirdikleri her atık için sistem üzerinden puan kazanırken, bu puanları Kent Kartlarına aktararak ulaşım ya da diğer hizmetlerde kullanabilecek."