Körfez'de atıklar yeşile dönüşüyor

Körfez Belediyesi, ağaç budama işlemleri sonrası toplanan atıklar ile pazarlardan toplanan atıklardan elde ettiği kompostu park ve bahçelerde yeşile dönüştürüyor. 2019 yılından bu yana toplanan 4 bin 115 ton atıktan bin 229 ton kompost elde edildi, bunun da 798 tonu Körfez'in park ve bahçelerinde kullanıldı.

Körfez'de atıklar yeşile dönüşüyor
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Körfez Belediyesi, ağaç budama işlemleri sonrası toplanan atıklar ile pazarlardan toplanan atıklardan elde ettiği kompostu park ve bahçelerde yeşile dönüştürüyor. 2019 yılından bu yana toplanan 4 bin 115 ton atıktan bin 229 ton kompost elde edildi, bunun da 798 tonu Körfez’in park ve bahçelerinde kullanıldı.

Körfez Belediyesi’nin mevsimlik olarak gerçekleştirilen ağaç budama işlemleri sonrası toplanan atıklar ile pazarlardan toplanan atıklardan elde ettiği kompost (Bitki artıklarından yapılan gübre), tekrar doğaya geri kazandırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 10 dönümlük alanda oluşturulan kompost üretim tesisinde toplanan atıklar, öğütme makinesi ile küçük kıymıklar haline getirilerek komposta dönüştürülüyor.

Elde edilen kompost ise çim, çiçek, fidan ve ağaç dikimi gibi peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda kullanılarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Bu çerçevede 2019 yılından bu yana toplanan 4 bin 115 ton atıktan bin 229 ton kompost elde edildi. Bunun da 798 tonu Körfez’in park ve bahçelerinde yeşile dönüştü.

Körfez'de atıklar yeşile dönüşüyor
Körfez'de atıklar yeşile dönüşüyor