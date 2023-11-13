Körfez'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Körfez Belediyesi, başarıyı desteklemek ve teşvik etmek adına LGS'de başarılı olan toplam 50 öğrenciyi ödüllendirdi.
Körfez Belediyesi, başarıyı desteklemek ve teşvik etmek adına LGS’de başarılı olan toplam 50 öğrenciyi ödüllendirdi.
Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve öğrenci aileleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizlere sunulan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak böylesine haklı gurur duyacağımız bir başarıyı elde ettiniz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, canı gönülden kutluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
Başkan Şener Söğüt’ün ardından Kaymakam Uğur Kalkar da öğrencileri tebrik etti. Konuşmalarında öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyen Uğur Kalkar, başarıların daim olmasını istedi. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrenciler tek tek tebrik edilerek, hediyeleri takdim edildi.