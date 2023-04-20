Körfez'de bayram temizliği
Körfez Belediyesi tarafından cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra ibadethanelerde de bayram temizliği yapıldı.
Körfez Belediyesi tarafından cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra ibadethanelerde de bayram temizliği yapıldı.
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı’nda daha rahat ve temiz ortamlarda bulunabilmesi amacıyla cami bahçelerini yıkayarak temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise yabani otların temizliğini yaparak, ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdi.