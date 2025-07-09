Körfez'de bitkisel atıklar kumbaraya

Körfez Belediyesi, çöpe veya kanalizasyona dökülen atık yağlar nedeniyle su ve toprakta oluşan kirliliğin önüne geçmek amacıyla "atık yağ kumbarası" projesini hayata geçirdi.

İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, mahalle muhtarlıklarının önüne bitkisel atık yağ kumbaraları yerleştirildi. Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde muhtarlıklara konumlandırılan bitkisel atık yağ toplama kumbaraları ile başlattığımız geri dönüşüm projesi kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bitkisel atık yağ toplama konusunda topyekûn bir mücadele başlatmış bulunuyoruz"