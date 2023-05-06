Körfez'de bozulan yollara anında müdahale

Körfez’de havaların ısınmasıyla birlikte altyapı sonrasında üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ekipler bozuk olan yollara anında müdahale ediyor.

Konforlu yollarla ulaşımda kolaylık sağlayan Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi ile Atalar Mahallesini birbirine bağlayan bin 300 metre uzunluğundaki Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Hızır Reis Caddesinde bin 700 ton sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştirdi. Kentte asfalt seferberliğini sürdüren Körfez Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım timiyle birlikte de ortak çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler ilk olarak, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesinde asfalt yama çalışması yürüttü. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi PMT serim çalışması yaptığı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Saruhan Sokakta binder asfalt serim çalışması gerçekleştirecek. Asfaltla buluşturulacak olan sokak, konforlu ve güvenli hale getirilecek.