Körfez'de çamurla kaplanan yollar yıkandı
Körfez'de yoğun yağış sonrası çamurla kaplanan cadde ve sokaklar ekipler tarafından yıkanarak temizlendi.
Körfez’de yoğun yağış sonrası çamurla kaplanan cadde ve sokaklar ekipler tarafından yıkanarak temizlendi.
Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İSU Müdürü Alper Engin ve teknik ekip ile birlikte yoğun yağış sonrası yaşanan olumsuzluklarla ilgili saha incelemelerinde bulundu. Kirazlıyalı ve Şirinyalı bölgesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şener Söğüt, gerekli çalışmaların yapılması için ekiplere talimatlar verdi. Başkan Söğüt’ün talimatları sonrasında sahada hazır bulunan ekipler, yoğun yağış sonrası çamurla kaplanan cadde ve sokaklarda detaylı yıkama çalışması gerçekleştirdi.