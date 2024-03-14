Körfez'de çocuklar Kavuklu ve Pişekar ile eğlendi

Körfez’de Ramazan ayı şenliklerinin konuları Kavuklu ile Pişekar oldu. Etkinlikte çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu program takvimi hazırlayan Körfez Belediyesi, Ramazan şenlikleriyle özellikle çocukların yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kurulan etkinlik alanında Kavuklu ile Pişekar sahnelendi. Çocuklar kahkahaya boğulurken, aileleri de çadır içerisinde kurulan Çayhane’de ücretsiz ikramlardan faydalandı.