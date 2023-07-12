Körfez'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetleri çerçevesinde çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Ekipler tarafından dezenfekte aracı ile birlikte sokak ve caddelerdeki çöp konteynerleri yıkanıyor, yaz aylarında muhtemel koku ve sinek oluşumunun da engellenmesi hedefleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan çerçevesinde her gün bir mahallede yıkama işlemi yapılırken, konteynerlerin çevresi de ilaçlanıyor.