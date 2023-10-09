Körfez'de çöp konteynerleri onarılıyor

Körfez Belediyesi, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde zaman içerisinde yıpranan çöp konteynerlerinin tamirini yaparak, kullanıma uygun hale getiriyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılında bakım faaliyetlerine başlayan onarım atölyesi tarafından, vatandaşların evsel atıklarının toplandığı plastik çöp konteynerlerinin yanı sıra saç konteynerleri de onarılıyor. Faaliyete başladığı günden itibaren toplam da bin 985 plastik konteyner onarımı yapan atölye, vatandaşa sağlıklı bir ortam oluşturmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Cadde ve sokaklarda zaman içerisinde yıpranan, delinen veya koku yapan konteynerler ekipler tarafından toplanarak atölyeye teslim ediliyor. Onarım işlemi tamamlanan çöp konteynerleri 2 iş günü içinde vatandaşlara ulaştırılıyor. Atölyede 1 günde minimum 10 plastik, 2 saç konteyner tamiratı yapılıyor.