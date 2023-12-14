Körfez'de emlakçılar sınava girdi

Körfez'de faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik sorumlu emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi.

Körfez'de emlakçılar sınava girdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Körfez’de faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik "sorumlu emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı" düzenlendi.

Körfez Ticaret Odası’nda Körfez ilçesinde faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik sorumlu emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi. Firma yetkililerinin katıldığı sınavda, başarılı olan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.