Körfez'de evlenecek çiftlerin yüzünü güldüren karar

Körfez Belediyesi kasım ayı meclisinde Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızı düşünerek adımları attık" diyerek, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki nikah salonunun yeni dönemde de ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca toplantıda, atık getiren vatandaşların kent kartına bakiye yükleneceği "sıfır atık noktalarının" kurulacağı da bildirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde konuşan Başkan Söğüt, Gebze’de yaşanan bina yıkılması olayıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Söğüt, yaklaşan 10 Kasım nedeniyle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Nikah salonu ücretsiz hizmet vermeye devam edecek

Mecliste, 2026 yılı belediye tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da oy birliği ile kabul edildi. Başkan Söğüt, düğün salonu fiyatlarını uygun tuttuklarını vurgulayarak, "Zaten Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki nikah salonumuzdan da ücret almıyoruz. Vatandaşlarımızı düşünerek adımları attık. Bu da (tarifenin) oy birliğiyle geçmesinin en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.

İlçede belediyeye ait 7 salonun hizmet verdiği ve bu salonlarda düğün yapma maliyetinin yaklaşık 10 bin ila 30 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

Atıklar "kent karta" bakiye olacak

Başkan Söğüt, sıfır atık projeleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü yapacaklarını bildirdi. Tütünçiftlik ve Yarımca bölgelerine iki adet "sıfır atık noktası" kurulacağını açıklayan Söğüt, "Vatandaşlarımız kağıt, pil, plastik, atık yağ gibi atıkları getirecek, belirlenen tarife üzerinden oradaki personelimiz tartacak ve fiyatlandıracak. Tabii nakdi bir ödeme olmayacak. Tutarı vatandaşın kent kartına yüklenecek ve ulaşımda kullanacak" dedi.