Körfez'de gece asfalt mesaisi

Körfez Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Ekipler, bölgedeki hava şartlarını göz önünde bulundurarak asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede uzun süredir sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte, Mimar Sinan Mahallesi’nin büyük bir bölümü modern altyapıya kavuştu. Yaklaşık 44 kilometrelik hat yenileme kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamen yenilendi. Altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlanarak cadde ve sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yürütülen çalışmaların ilçenin geleceği için önemli olduğunu belirterek, "Altyapı işini tamamladık, şimdi üstyapı zamanı. Mimar Sinan Mahallemizde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Hedefimiz; Körfez’in her mahallesinde konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmak. İlçemizin her noktasında planlı şekilde ilerliyoruz. Hava şartları elverdiği sürece çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diyen Söğüt, tüm Körfez halkına hayırlı olmasını diledi.