Körfez'de gönülleri birleştiren gece

Körfez Kemal Sadi Şirin Camii’nde düzenlenen vefa gecesinde, Kur’an tilaveti ve vaazlarla birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Kemal Sadi Şirin Camii ve Cami Derneği öncülüğünde, mahalle halkının katılımıyla anlamlı bir vefa gecesi düzenlendi. Cami bahçesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, vaaz konuşmaları ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Gecenin sonunda katılımcılara lokma ikramında bulunuldu. Geceye; cami imamı Aziz Barış, Körfez Müftülüğü’nden vaiz Şenol Köprülü, Körfez Belediyesi Mezarlıklar Eski Müdürü Sezgin Çakır, cami vaizi Murtaza Tetik sunumda yer aldı. Programa ayrıca cami dernek başkanı Yasin Esgin, iş insanı Veli Yıldız ve çok sayıda Çamlıtepe sakini katıldı. Programın önemine değinen cami imamı Aziz Barış, "Bu gibi gecelere devam edeceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek; vatanı, milletimizi birleştirecek böylesi güzel gecelere her zaman ihtiyacımız vardır." dedi

İmamlar kur-an tilaveti ile birlik, beraberlik, kardeşlik ve devlet-millet dayanışması vurgulandı. Tüm katılımcılara, aynı çatı altında huzur içinde yaşama mesajı verildi.