Körfez'de hacimli atıklar düzenli toplanıyor

Körfez’de cadde ve sokak temizliği dışında çöp kenarlarına bırakılan katı ve hacimli atıklar da düzenli olarak toplanıyor.

Her gün farklı mahalle ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiren Körfez Belediyesi ekipleri, aynı zamanda geri dönüşüme kazandırılabilecek atıkların toplanması konusunda da titizlik gösteriyor. Rutin temizlik hizmetlerine ek olarak; moloz, evsel, geri dönüşüm ve iri hacimli atıkların toplanması sağlanıyor. Toplanan uygun atıklar, geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan atıkları gelişigüzel şekilde sokaklara bırakmamalarını isteyerek, bu tür atıkların toplanması için 444 8 441 numaralı çağrı merkezi üzerinden talep oluşturulabileceğini hatırlattı.