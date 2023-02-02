Körfez'de hayvan üreticilerine müjde: Aşı ve küpeleme 2023'te de sürecek

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2022 yılında başlayan "Üretim Sizden Aşı ve Küpe Bizden" projesi, 2023 yılında da devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve aşılanması için maliyeti 260 bin TL’yi bulan destek Körfez Belediyesi tarafından sağlanacak.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu, Körfez İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, veteriner hekimleri ve hayvan yetiştiricileri bir araya geldi. Şener Söğüt, "Körfez’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve aşılanmasının desteklenmesi ile hayvan hastalıklarının azaltılarak veriminin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek proje çerçevesinde hayvancılık işletmelerine ücretsiz küpe, aşı temini ve uygulaması sağladık. Üreticimizin yanında olmak adına 2023’te de bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

5 bin küpeleme

Başkan Söğüt, geçtiğimiz yıl başlatılan proje çerçevesinde büyükbaş hayvanlara 7 bin dozdan fazla şap, 5 bin 700 doz LSD, bin doz brusella aşısı yapıldığını söyledi. Yeni doğan 2 bin 500 buzağıya ise kulak küpesi takıldı. Küçükbaş hayvanlara da 2 bin 500 doz PPR aşısı yapılırken, yeni doğan kuzu ve oğlaklara toplamda 3 bin kulak küpesi takıldığı belirtildi.

260 bin TL’lik destek

İlçe genelinde Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı 726 işletmenin olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Proje çerçevesinde 8 bin büyükbaş, 8 bin de küçükbaş hayvana uygulama yapılacak. Toplam aşı ve küpe bedeli 260 bin TL civarında. Bu ücreti belediye olarak biz karşılayacağız. Üreticimiz herhangi bir bedel ödemeyecek” dedi.

“İl ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak”

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu da Başkan Söğüt’e teşekkür ederek, “Yetiştiricilerimize mali konuda destek sağlamanın yanı sıra küpelenen ve aşılanan sağlıklı hayvan sayısı artacak, hastalıklara bağlı ölümler engelleneceğinden ekonomik kayıplar azalacak, dolayısıyla ilçe, il ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır” dedi.