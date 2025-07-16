Körfez'de marketlere yönelik denetimler sürüyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde kontrollerde bulundu. Denetimler sırasında gıda ürünlerinin son kullanma tarihi, hijyen şartları, ürünlerin saklama şartları ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum titizlikle incelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden unsurlara ve fahiş fiyat uygulamalarına izin verilmeyeceği vurgulanarak, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.