Körfez'de meclis toplantısında müjdeler peş peşe geldi

Körfez Belediyesi’nin ağustos ayı meclisinde ilçeye yapılacak gençlik merkezi, akademi lise, bilgi evleri için yer tahsisi yapılırken, Ağadere Mesire Alanı için de Başkan Şener Söğüt’e yetki verildi. İlimtepe yolunun 2. etap ihalesinin de ağustosta yapılacağı müjdelendi.

Körfez Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; Sarnıç Han’da mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait olan 2 bağımsız bölümün Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi görüşüldü. Başkan Söğüt de konuyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte burada Gençlik Merkezi ve e-Spor Merkezi yapmayı planlıyoruz. Görüşmeleri yaptık merkezi noktada bir yer. Tahsisini yapacağız ve hızlı şekilde çalışmalar başlayacak” dedi. Oy birliği ile 2 bağımsız bölümün 10 yıllığına bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi kabul edildi” diye konuştu.

“Büyük bir eksikti”

Daha önce İl Sağlık Müdürlüğü’ne sağlık ocağı yapımı için tahsis edilen arsaya Akademi Lise yapımı için de karar alınırken, Başkan Söğüt, “Mimar Sinan Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Camii’nin hemen üstünde bulunan arsamızı daha önce Sağlık Ocağı yapımı için İl Sağlık Müdürlüğü’müze tahsis etmiştik. Ama bölgede yaptığımız Kent Meydanı projesi çerçevesinde zaten yer yapıyoruz. Onlar da şu an yatırım programına almadıklarını söylediler. Biz de bölgede bilgi evi ve Akademi Lise yapımı için yer bakıyorduk. Burasını Büyükşehir Belediyemize tahsis edeceğiz. Yeri beğendiler ve hemen başlamak istediler” dedi. Meclis kararı ile bir önceki tahsis iptal edilirken, mevcut yerin 25 yıllığına bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ağadere’ye mesire alanı

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ne Ağadere Mesire Alanı’nın ‘konaklamasız orman parkı’ yapılması konusunda teklif yapılması için Başkan Şener Söğüt’e yetki verilirken, Başkan Söğüt, “Bu alanı Mesire Alanı yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız bakanlıkla sürüyordu, ihaleye ancak hazırladılar. İhaleye biz gireceğiz. Güzel bir mesire alanı olarak kente kazandıracağız” dedi. Öte yandan Başkan Söğüt, İlimtepe yolunun 2. etap çalışması için de ağustos ayında ihale olacağını belirtti.