Körfez'de mezarlıklara genel bakım

Körfez Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor.

Mezarlıklarda her yıl düzenli olarak yabani ot temizliği ve ot biçme çalışması gerçekleştiren Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Genel temizlik çalışması ve otların temizlenmesi dışında mezarlık içerisinde bulunan ve kuruyan ağaç dalları da temizlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafıdnan yapılan çalışma sonrasında toplanan dallar, kompost üretim merkezine götürülerek burada gübre elde ediminde kullanıldı.