Körfez'de minik heyecan sürüyor

Kocaeli’de 13 takımın katılımıyla gerçekleşen Körfez Belediyesi Necati Türkmen Minikler Futbol Şenliği yarı final heyecanıyla sürüyor.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve kentin amatör futbolunun unutulmaz simalarından, Foter Necati ya da Oduncu Necati olarak bilinen Necati Türkmen anısına Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Minikler Futbol Şenliği heyecanla devam ediyor. Körfez Belediyesi tarafından Necati Türkmen anısına düzenlenen 2011-2012-2013 doğumlu sporcuların katıldığı Minikler Futbol Şenliğinde yarı finallere gelindi.

13 takım katıldı

Körfez Belediyesi Necati Türkmen Minikler Futbol Şenliği’ne; Bernaz Sigorta Esenspor, Çamlıtepespor, İklim Yapı İlimtepespor, İlimtepe Gençlerbirliği, İmaj Duş Esenspor, Körfez Gençlerbirliği SK, Körfez Hereke Yıldızspor, Körfez İlçe Birlikspor, Körfez Olimpikspor, Körfez Trabzonspor, Okutan Grup Tütünçiftlikspor, Taşköprü Birlikspor ve Tütünçiftlikspor olmak üzere 13 takım katıldı. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan Futbol Şenliği’nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi.