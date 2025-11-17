Körfez'de öğrenciler doğa yürüyüşünde buluştu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde öğrenciler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

Kutluca Mahallesi’ndeki tarihi Taşköprü mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Pertevpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler katıldı. Öğrencilerle birlikte yürüyüş yapan Belediye Başkanı Şener Söğüt, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etkinliklerin motivasyonu artırdığını belirten Söğüt, "Gençlerimizle sohbet etmek ve doğayı birlikte yaşamak bizler için mutluluk verici. Bu tür etkinlikler hem motivasyonu artırıyor hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Gençlerimizin enerjisi bize de güç veriyor" şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi.