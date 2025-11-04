Körfez'de okullara estetik dokunuş
Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarına yönelik bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Etüt ve Proje Müdürlüğü ekipleri, planlı çalışmalar kapsamında Kışladüzü İlkokulu’nun bahçe duvarlarında boya yenileme işlemi gerçekleştiriyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarla okul çevresi daha estetik ve renkli bir görünüme kavuşturuluyor. Öğrencilere daha canlı ve motive edici bir ortam oluşturmayı hedefleyen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin yeni eğitim ortamına keyifle kavuşmalarının sağlanacağı öğrenildi.