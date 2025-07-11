Körfez'de spor okulları yıl boyunca hizmet veriyor

Yaz dönemi kursları devam eden Körfez Belediyesi Spor Okulları’nda çocuklar, hem eğleniyor hem de özgüven, disiplin ve takım ruhu gibi sportif değerleri öğreniyor.

Körfez Belediyesi’nin açtığı spor okullarında genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine imkan sunuluyor. Kurslarda; basketbol, jimnastik, futbol, güreş, halk oyunları, karate, kick boks, tekvando, voleybol, yüzme ve zumba branşlarında ücretsiz eğitim veriliyor. 2014- 2018 yılları doğumluların (yüzmede 2019 doğumlular dahil) faydalanabildiği spor okullarında çocukların sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan kurslarda sportif gelecekleri için uygun eğitim ve yönlendirmelerde yapılıyor.

Sportif faaliyetlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş, "İlçemizdeki çocuklar sporla büyüsün, spora erişimi olmayan çocuk kalmasın diye, ilçemizin birçok yerinde bulunan tesislerimizde, uzman eğitmen kadromuzla spor eğitimleri vererek; sporcu bir nesil yetiştiriyoruz. Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün özellikle üzerinde durduğu ve önemsediği çocuk ve gençlerinin spor yapma imkanına erişmeleri için belediye olarak bütün gayretimizi gösteriyoruz. İlçemizin her köşesinde belediyemizin yaptığı tesis veya sahalarla çocuklarımız güvenle spor yapma eğlenme imkânı buluyorlar. Bunun yanında yılın 12 ayında aralıksız spor okullarımız da hizmet vermeye devam ediyor. Kurslarımız ücretsiz olup sadece yüzme branşında cüzi bir ücret alınmaktadır. Spor Okullarımızda kurslara katılan öğrencilerimiz spora devam etmek istedikleri takdirde yeteneklerine göre yönlendiriliyor veya spor kulübümüz Körfez Gençlerbirliği’nde onları amatör spor hayatına katıyoruz" dedi.