Körfez'de taşımalı eğitime 85 bin TL'lik mazot desteği

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, taşımalı eğitimde kullanılmak üzere Milli Eğitim’e mazot desteği verileceğini belirterek, "Milli Eğitim’in bizden destek talebi oldu. Biz de bununla ilgili toplamda 8 ay boyunca 3 bin 780 litre, 85 bin TL’lik destekte bulunacağız. Her sene olan bir durum değil. Bu yıl için destek istediler. Çocuklarımızı mağdur edemezdik" dedi.

Körfez Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin 4. maddesinde yer alan Türkiye Belediyeler Birliği’nden 2022 model vakumlu yol süpürge aracı alımı ile ilgili görüşülen maddede konuşan Başkan Söğüt, "Birliği ziyaretimizde kendilerinin bu tür desteklerde bulunduklarını biliyorduk. Bizler de bir süpürge aracı talep ettik. Sağ olsunlar onayladılar ve araç da bize ulaştı. Devir işlemleri için yetki alıyoruz" dedi. Oy birliği ile devir için Başkan Söğüt’e yetki verildi.

"85 bin TL’lik destekte bulunacağız"

Taşımalı eğitimde kullanılmak üzere Milli Eğitim’e yapılacak mazot desteği talebi de oy çokluğu ile kabul edilirken, Başkan Söğüt, "Milli Eğitim’in bizden destek talebi oldu. Biz de bununla ilgili toplamda 8 ay boyunca 3 bin 780 litre, 85 bin TL’lik destekte bulunacağız. Her sene olan bir durum değil. Bu yıl için destek istediler. Çocuklarımızı mağdur edemezdik" diye konuştu.

"450 milyon TL’lik borcun yarıdan fazlası faizdi, hepsi silindi"

450 milyon SGK ve vergi borcuna karşılık yapılan arsa takas eleştirilerine de değinen Başkan Söğüt, "Bu attığımız en önemli adımlardan birisiydi. 450 milyon TL’lik borcun yarıdan fazlası faizdi, hepsi silindi. 250 milyon TL’lik arsa verdik, bu kentin borcunu kapattık. O zaman bu müdahaleyi yapmasaydık bugün milyar TL’lik borçları konuşuyorduk belki. Verdiğimiz yerler; Üniversite binası yapmıştık, hem ilçemize kazandırdık ve borcumuza saydık. Fonksiyonu da değişmedi, şahsa gitmedi. Üniversite öğrencilerimiz eğitim görmeye devam ediyor. Bizim üzerimizde kalsaydı ilçemiz için daha iyi mi olacaktı? Okul, cami, ibadethane alanları gibi yerler de var. Bunların üzerinde zaten okul vardı. Belde Garajı konusu ayrı bir konu; üzerinde zaten haciz vardı. İstediği zaman da burayı satardı ama biz orasıyla ciddi faizi sildirdik. Dolayısıyla attığımız adımlar doğruydu, bu kentin geleceği için de en önemli adımlardan biriydi" şeklinde konuştu.

Arsa satışları ile ilgili maddenin Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca İlimtepe’ye yapılacak Bilgi Evi için de Büyükşehir Belediyesi’ne yer tahsisi yapıldı. Söğüt, "İlimtepe İş Merkezi’nin en üst katında atıl yerler vardı. Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük değerlendirmek istedik. Hem spor salonu hem de bilgi evi yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyemize tahsis edeceğiz" dedi.

Önerge oy birliği ile kabul edildi ve 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.