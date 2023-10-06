Körfez'de trafiği rahatlatacak çalışma

Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi’nde trafiğe neşter vuracak olan bağlantı yolu için çalışmalara başladı. Yol genişlemesi için kamulaştırılan binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi, halk otobüslerinin de güzergahı olan ve trafik akışının yoğun olduğu Kuzey Mahallesi Turna Caddesi ve Burcu Sokak’ın kesiştiği noktada yol genişletme çalışmaları için startı verdi. İlk olarak kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı 5 katlı bina için dün de yıkım işlemlerine başlandı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Sabah saatlerinde başlayan yıkım işlemi güvenlik önlemleri altında akşam saatlerinde kadar tamamlandı. Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bölgemizde hem riskli olan hem de kamusallaştırdığımız alanda bulunan 5 katlı binanın yıkım işlemine ekiplerimiz başladı. Tamamladığımızda bölgedeki trafiği de rahatlatmış olacağız" dedi.