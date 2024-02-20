Körfez'de yeşil alanlar çoğalıyor

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Körfezkent’te yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Körfez Belediyesince Körfezkent’te 1’inci ve 4’üncü etabı kapsayan ve 30 bin metrekare alan üzerinde başlatılan çalışma kapsamında; yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı ve serbest oyun alanları oluşturuluyor. Tıbbi aromatik bitkiler kullanılan çalışmanın 1’inci etabı tamamlanarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe genelinde bisiklet yolu ağını da genişletiyor. Bu kapsamda da son olarak Körfez Belediyesi tarafından Körfezkent bölgesinde 1. ve 4. Etap ile Ağadere arasındaki boş alanda yaklaşık 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş alanı oluşturuldu.

Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulaması gerçekleştirilen proje kapsamında yol etrafında da peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Boyama işlemlerinin de tamamlanmasıyla güzel bir görünüm oluşturuldu.