Körfez'de yeşil alanlarda bakım ve çim biçme çalışması

Körfez ilçesinde belediye ekipleri, yeşil alanlarda çim biçme ve bakım çalışması yürütüyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mahalle parkları, refüjler ve diğer yeşil alanlarda düzenli bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında bitki ve otların hızlı büyümesi nedeniyle yoğunlaştırılan çalışmalarla, bu alanların estetik görünümünün korunması ve vatandaşların kullanımına uygun halde tutulması hedefleniyor.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin daha temiz, düzenli ve bakımlı olması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alınarak park ve bahçelerin daha yaşanabilir kılınması için gayret gösterildiği ifade edildi.