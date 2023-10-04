Körfez'deki patlamayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen patlama sebebiyle gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak’ta bulunan boş dükkanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi neticesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, kimyasal olaylara müdahale aracı, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Dükkanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Koruyucu kıyafetlerini giyen itfaiye ekipleri dükkanın içine girerek, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etti.

Yapılan incelemede kimyasal maddeyi lavaboya döktüğü ve iş yerinde sorumlu olduğu tespit edilen S.G., Ö.B., O.B. ve A.K. gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.