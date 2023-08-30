Körfez Eşref Bitlis Caddesi yenilendi

Körfez ilçesi Eşref Bitlis Caddesi yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen yolla vatandaşlardan tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Körfez ilçesine de prestij caddeler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Körfez ilçesi Eşref Bitlis Caddesine baskı beton kaldırımı yapan ekipler, Akşemsettin Caddesine kadar olan 2 bin 200 metrelik kısmı ise dekoratif aydınlatma direkleriyle donatarak, bölgede görsel zenginlik oluşturdu. Trafiğe engel olmamak için gece geç saatlerde de aşınma asfalt serimi yapılan Körfez Eşref Bitlis Caddesi, yaya ve araçlar için güvenli hale getirildi. Çalışma dahilinde, Eşref Bitlis Caddesi güney yan yolda D-100 üzerindeki trafik yükünü azaltacak ve kent içi ulaşıma büyük fayda sağlayacak durak cebi çalışması yapıldı. Elektrik orta gerilim hattının yer altına alınarak estetik bir görünüm kazandırılan Eşref Bitlis Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı. Işıl ışıl estetik bir görünüme kavuşan Eşref Bitlis Caddesi, yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen asfaltıyla vatandaşlardan tam not aldı. Körfez Akşemsettin ve Cumhuriyet Bulvarının üstyapısını tamamlayarak her iki noktayı da modern bir görünüme kavuşturan Büyükşehir, Eşref Bitlis Caddesi’nde de çalışmalarını noktaladı.