Körfez Gençlerbirliği'nde yeni dönem

Körfez Belediyesi tarafından kurulan ve gençler için 12 ayrı amatör branşta hizmet veren Körfez Gençlerbirliği’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi.

Körfez Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve bugüne kadar hizmet verdiği 12 spor branşında eğitim veren Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nde olağan üstü genel kurul toplantısı yapıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurul toplantısına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve üyeler katılım sağladı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü; 26.04 2022 tarih ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde kanun öncesinde 5253 sayılı Dernekler Kanununa tabi olarak kurulan Spor Kulüplerinin Dernek vasfından çıkarılarak sadece "Spor Kulübü" olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak, hizmet verecek.

Yapılan toplantı sonrasında kulüp başkanlığına tekrar Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt seçildi. Kongrede yeni yönetim kurulu Şener Söğüt, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Serkan Yeğnidemir, Ali Osman Baş, Zekeriya Çetin, Bülent Gülal, Erol Bektaş, Recep Şen ve Veysel Köksal’dan oluştu. Olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri dışında, Denetim Kurulu üyeleri ve KASKF delegeleri de belirlendi.