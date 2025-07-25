Körfez Gençlerbirliği yüzücülerinden 12 madalya

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları’nda 12 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları, 18-20 Temmuz tarihleri arasında 6 farklı bölge merkezi; Kocaeli, Ankara, Bolu, Kayseri, Konya ve Samsun’da eş zamanlı olarak yapıldı. Kocaeli’de yapılan yarışlara 20 şehirden 74 kulüp ve 744 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü de 8 sporcu ve 2 antrenörle katıldı. Başantrenör Samet Işık ve yaş grubu antrenörü Alpcan Damar nezaretinde Körfez Gençlerbirliği’nin 10 yaş kız takımı 4 x 50 metre yarışlarında bölge üçüncüsü olarak madalya kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi. Körfez ekibi sporcuları çeşitli stil ve mesafelerde toplam 12 madalya alarak 2. Etap yarışlarını tamamladı.

"Sporcularımız önemli bir başarı elde etti"

Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Başantrenörü Samet Işık, "Gebze ilçemizde yapılan Ulusal Gelişim Ligi 10-11-12 yaş 2. Etap yarışlarına 8 genç sporcumuzla katıldık. Bu sporcumuzun 7’si 10 yaşındaydı ve bu yarışlarla yaş gruplarında final yaptılar. Bir sporcumuz 11 yaşındaydı, o da elde ettiği dereceyle finallere katılmaya hak kazandı. Yaş grubumuz dolayısıyla bir sporcumuz 27-30 Kasım da Trabzon’da yapılacak Yüzme Gelişim Ligi finaline katılacak. Bizim sporcularımız ikinci etap müsabakalarında toplam 30 yarışa girdiler, 29 kişisel en iyi derecelerini (best time) yaptılar ve toplam 12 madalya alarak önemli bir başarı elde ettiler" dedi.

Sporcuların elde ettikleri derecelerle hem kişisel gelişimlerini hem de güçlü performans gösterdiklerini ifade eden Işık, "Alınan başarılı sonuçlardan dolayı kıymetli sporcularımızı, yaş grubu antrenörümüzü ve değerli velilerimizi tebrik ediyoruz. Bizlere ve sporcularımıza her zaman her türlü desteğini esirgemeyen başta Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt olmak üzere tüm kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.