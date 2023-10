Körfez'in bütçesi 1 milyar 330 milyon TL

TAKİP ET

Körfez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumda 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 330 milyon TL olarak belirlendi.

Körfez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında yer alan 2024 yılı bütçe görüşmeleri de gerçekleştirildi. Komisyon üyelerinin konuşması sonrasında muhalefet meclis üyeleri de görüşlerini aktardı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçe ve performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Söğüt, 1 milyar 330 milyon TL’lik bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42,5’luk artış olduğuna değindi. Muhalefet meclis üyelerinden gelen soruları da tek tek cevaplayan Başkan Söğüt, "Biz açık ve şeffaf şekilde her soruyu cevaplıyoruz. Tüm meclis üyelerimiz de görüşlerini aktarmakta özgür. İlçemize, Kocaelimize hayırlı olsun" dedi.

"Bunları yok sayamayız"

"19,5 yıldır Körfez’de bir şey yapılmadı" demenin, hizmet ve eserleri görmezden gelmek olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Bugün hala AK Parti, Cumhur İttifakı iktidardaysa, yerelin çoğunluğunda iktidardaysa hizmet ve eser siyasetinin en büyük göstergesidir. 19 yıl öncesine gittiğimiz de insanlar sahillere inemiyordu. Arıtma sistemi noktasında ciddi eksiklikler vardı. Yeşil alanlar azdı. Kokudan yaklaşamıyorduk. Bugün ileri biyolojik arıtma tesisleri, yaşam alanları ile yaşanabilir bir Kocaeli, Körfez var. Büyükşehir Belediyemiz de dip temizliği ile adeta Körfez’e nefes aldırıyor. Bunları yok sayamayız. Tabii bazı işleri yapmak kolay olmuyor, plan gerekiyor. Adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Fener Gölü alanını da bunlardan birisi. Bakanlığımız burayla ilgili proje hazırladı. Tahir Başkanımız da bu noktada devrede. Oradaki tesisi başka bir bölgeye taşıyacağız ve Fener Gölünü de milletimizin kullanımına açacağız. Güzel bir yaşam olanı olacak. Hereke Kalesi ile ilgili eleştiriler oldu. Körfez’in tarihi değerlerini ön plana çıkartmayalım mı? Biz bu kentin tarihi yönlerini, yapılarını yeniden restore ederek ayağa kaldırıyoruz. ’Neden turist gelmiyor?’ diyorsunuz. Eğer bunları yapmazsak turist gelir mi? Biz kaleyi sürekli çık olan, yaşayan bir mekan haline getiriyoruz" dedi.

"Biz koltuğa yapışmış değiliz"

Arsa satışı noktasında eleştirilerin olduğunu ifade eden Söğüt, "Arsa satışını kime yapmışız? Büyükşehir Belediyemize. Niye devretmişiz? Sosyal konut yapımı için. Depremi konuşuyoruz her gün. Sağlıklı, güvenli binaları konuşuyoruz. Bu arsaları tutalım elimizde nereye ve ne zamana kadar? Kenti yavaş yavaş genişletmemiz lazım. Bu kentte her yıl nüfus artıyor. İlimtepe’deki elimizde bulunduğuz arsaların tamamı toplu konut alanı. Bunun için zaten ayrıldı. Büyükşehir’e verdiğimiz yer; sosyal konut alanı. Kötü bir şey mi yaptık? Vermeseydik elimizde tutsaydık ne olacaktı? Mesela siz ne yapmayı planlıyordunuz? Ülke olarak ağır bir deprem ve pandemi süreci geçirdik. Bütün kamu kuruluşları bir şekilde tasarruf, imkan kullanmaya çalışıyor. Bugün tüm belediyeler arsa satışları ile ilgili adım atıyor. Ki biz Ahmet’e Mehmet’e de değil, Büyükşehir Belediyesi’ne verdik. Sosyal konut için. Arkadaşlar eleştiriyor; sermaye geliri olarak 409 milyon TL sermaye geliri var. Bu nedir? Altlığını bilmeden, arsa satışı diyorsunuz. Bizim sanayi alanında 5 dönüm yerimiz var. Burayı satışa çıkarsak bir kişi alırdı. Biz buraya sanayi dükkanları projesi çizdik. 17 tane dükkanımız var. Bunları yapacağız ve satacağız. Sanayi sitesinin dükkan ihtiyacı olduğunu siz de söylediniz. Tamam ihtiyacın tamamını karşılamayacak ama oradaki alanımızı değerlendireceğiz. Arsa satıyormuş gibi algı oluşturuyorsunuz ama sonra kendinizle çelişiyorsunuz. Biz koltuğa yapışmış değiliz. Sürekli sahadayım, halkla iç içeyim. Düğün- cenaze eleştirisi yapıyorsunuz. Ben Körfez’in dört bir yanındayım. Bu kentte yaşayan herkesin cenazesine de düğününe de gitmeye çalışıyorum. İyi günde de kötü günde de vatandaşların yanındayım. Sizin senede bir defa gittiğiniz noktalara ben her hafta gidiyorum, insanlarla iç içeyim merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

"Altyapı zor ve zahmetli ama biz görmezden gelmedik"

Altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Söğüt, "Altyapı hem sıkıntı veren hem de görünmeyen bir yatırımdı. Bugün alt ve üstyapıya yapılan yatırım 1,5 milyar TL’yi buldu. 10 mahalleyi çözdük. 2024’te de eksik olan mahallelerimize gireceğiz. Altyapı zor ve zahmetli ama biz görmezden gelmedik. ’Altında kalacaksak kalacağız ama yapacağız’ dedik. Altyapısı güçlü olmayan şehirler hayatı size zehir eder. Bir yağmur da perişan olursunuz. Bugün bu riskimiz ortadan katlı mı kalkmadı ama riski azalttık. Bizim aslında bu dönem en fazla yaptığımız çalışma altyapı çalışmasıdır. Çilesini çektik 2 sene. Vatandaşımız zaman zaman tepki gösterdi. Tepkisinde de haklıydı. Biz sorunu en aza indirmek için İSU ekiplerimize destek de verdik. Altyapı sonrası üstyapıyı da yeniledik ve dekoratif aydınlatmalar ile ışıl ışıl caddeler oluşturduk" dedi.