Körfez'in çınarları gelecek için fidan dikti

Körfez Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ağaç dikim töreni gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen törende, 100 fidan toprakla buluşturuldu.

İlimtepe’de düzenlenen etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Çocuk Meclisi üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Büyüklerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz"

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Geçmişimizden bugünümüze ışık tutan çınarlarımız için bir aradayız. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde kıymetli büyüklerimize güzel ve anlamlı bir gün yaşatmak istedik. Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü adını verdiğimiz hatıra ormanında, asırlık çınarlarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturduk. Bizlere tecrübeleriyle yol gösteren, ışık tutan büyüklerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek, bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bugün burada elleriyle toprağa nefes olan, gelecek kuşaklarımıza önemli bir miras bırakan tüm büyüklerimi saygıyla selamlıyor, hürmetlerimi sunuyorum. Tüm büyüklerimin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Allah hepsine hayırlı uzun bir ömür nasip etsin" dedi.

Başkan Söğüt, fidan dikim etkinliğinin ardından yaşlı bireylere hatıra sertifikalarını takdim etti.