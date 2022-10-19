Körfez'in doğal ve tarihi güzelliklerini gezdiler

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği üyelerini Körfez’de ağırladı. Mini bir tur yapan İDEBİR Derneği üyeleri, Körfez’in tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Körfez’in tarihi ve kültürel dokularının birlik üyelerine tanıtıldığı program, Nazende’de belediye faaliyetlerini anlatan toplantıyla başladı. İlçenin tanıtımının yapıldığı programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Göktürk, İDEBİR Başkan Vekili Kenan Seyrek ve dernek üyeleri katıldı. Programda Başkan Söğüt’e Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve İbrahim Çırpan da eşlik etti.

"Geleneksel dokunun korunmasını önemsiyorum"

Başkan Söğüt’ün kente kazandırdığı hizmet yatırımlarını anlattığı toplantının ardından, Körfez’de hayata geçen yatırımlar ve tarihi varlıkların aktarıldığı tur gezisine geçildi. Söğüt, "Kent, modern standartlarda dizayn edilirken, geleneksel dokunun korunmasını önemsiyorum. Körfez’in herkes için yaşanır standartlarda olması için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı zamana uygun olarak dizayn edilmesine gayret ederken, var olan kültürel çeşitliliği sürdürmeyi ihmal etmiyoruz. Geleneksel dokunun, modern standartlarda düzenlenmesi, kentin kimliği için oldukça önemli. Yatırım projelerimizin tamamında öncülümüz, erişilebilir ve kullanışlı imkanlar sunmak ve gerçek ihtiyaçlara cevap vermektir. Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum şu ana kadar başardıklarımızın oranı yüzde 80’in üstünde. Pandemi ne yazık ki bu süreci sekteye uğrattı. Ancak pandemi sonrası süreci etkin şekilde kullanıyoruz ve bu oranın daha da yükseleceğine inancım sonsuz" dedi.

60+ Aktif Yaşlanma Merkezi tanıtımı ile başlayan tur, sırasıyla doğal gaz mangal ünitesi, Şehit Nazım Ateş Parkı, Köpek Rehabilitasyon Parkı, Tarihi İstasyon Cami, Kaiser 2.Wilhelm Köşkü, Hereke Kalesi, Hereke Sahil Parkı, Taşköprü ve KutlucaKöyü gezileriyle devam etti. Program, Kutluca Muhtarı Engin Öztürk’ün misafirler için hazırladığı, yöresel yemeklerin servis edilmesinin ardından sona erdi.